Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun Baş katibi Mark Rutteni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Prezident Kompleksində baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib.

Görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan da iştirak edib.

Qeyd edək ki, 14-15 may tarixlərində Antalyada NATO xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.

