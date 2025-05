XİN-də yeni idarə yaradıldı

Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində İqlim Diplomatiyası İdarəsi təsis edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev 30-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “InterFood Azerbaijan” və 18-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro” sərgisi çərçivəsində keçirilən ”Təbiət Naminə Ölkələri Səfərbər Edən Kənd Təsərrüfatı” Konfransında çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, həmin idarə bundan sonra iqlimlə bağlı beynəlxalq platformalar çərçivəsində aparılan danışıqların davamlı iştirakçısı kimi bu prosesdə Azərbaycanın töhfəsini təmin edəcək.

“Təbii ki, proseslərə uyğun olaraq həm iqtisadiyyatımızda, həm də iqlim məsələlərinə yanaşmada yeni siyasi mövqelərimiz formalaşdırılacaq. Ancaq bizim üçün əsas hədəf indiyədək əldə olunmuş nəticələrin reallaşmasına, yəni ambisiyadan icraya yönələn bir addıma keçirilməsidir", - deyə o bildirib.

