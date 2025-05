Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bəhruz Vidadi oğlu Əhmədov Baş prokurorun müavini – Azərbaycanın Hərbi prokuroru təyin edilib.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, B.Əhmədov Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədovun kürəkənidir.

Xatırladaq ki, Məmməd Məmmədov 2018-ci ildən Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.