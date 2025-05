Qadın işləri görürəm - "TikTok"da məşhurlaşan ata

Baku TV-nin "Arzunun vaxtı" verilişində bu dəfə müəllif və aparıcı Arzu Kəlbi Şəmkirdə uşaqlarını anasız böyüdən Əfqan Alıyarovun evində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə ailənin yaşadığı kənd mühiti, gündəlik məişət həyatı və atanın övladlarına göstərdiyi qayğı əks olunub.

Həmçinin Əfqan Alıyarov və oğlu Fərid Alıyarovun hazırladıqları əl işləri nümayiş etdirilib. Əfqan Alıyarov uşaqlarına olan sevgisindən danışarkən "onlar həyata tutunma səbəbimdir" deyib.

"Təkrar ailə qurmaq istəyərsinizmi?" sualını cavablandıran Ə.Alıyarov "istəmərəm. Evlənsəm də, həyat yoldaşım uşaqlarıma qarışmayacaq. Günortaya qədər qadın işləri görürəm. Hər şeylərini özüm həll edəcəyəm. Xanımımın sadəcə arxamda dayanmağını istəyərəm" deyib.

Ətraflı süjetdə:

