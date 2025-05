Sosial sığorta ödəmələri artdı

Bu ilin yanvar-aprel aylarında muzdlu işçi sayının və əməkhaqqı fondunun “ağarması” prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə ödəmələr 2 milyard 38 milyon manatdan çox olub.

Dövlət Vergi Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə bu mənbədən daxilolmalar əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,3 faiz və ya 223,5 milyon manata yaxın artıb. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,6 faiz artaraq 1 milyard 357,2 milyon manatdan çox təşkil edib.

İşsizlikdən sığorta haqları üzrə ödəmələr 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,1 faiz artıb və 72,2 milyon manatdan çox olub. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 13,1 faiz artaraq 55,2 milyon manatdan çox təşkil edib.

İcbari tibbi sığorta haqları üzrə ödəmələr ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,8 faiz artıb və 355,7 milyon manatdan çox olub. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 11,5 faiz artaraq 251,1 milyon manatdan çox təşkil edib.

