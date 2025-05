Alatavada qanunsuz söküntü işləri ilə bağlı həbs edilən “Melissa Group” tikinti şirkətinin rəhbəri Qalib Məmmədov ev dustaqlığına buraxılıb.

Metbuat.az“Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir kİ, Qalib Məmmədov barəsindəki həbs qərarı ötən həftə dəyişdirilib.

Onun istintaqı ev dustaqlığı şəraitində davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.