Bakının Nəsimi rayonunun 28 may küçəsində güclü külək ağacı avtomobillərin üzərinə aşırıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində hərəkətdə olan iki avtomobilə ziyan dəyib.

Xəsarət alan olmasa da, yolda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb.

Qeyd edək ki, bu gündən başlayan küləkli hava şəraiti mayın 17-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.