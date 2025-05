İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Ruslan Məmmədov (Eldaroğlu) vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ruslan Eldaroğlu özü məlumat yayıb.

O, səhhəti ilə bağlı öz ərizəsi əsasında 2024-cü il aprelin 1-dən etibarən İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini – Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad olunduğunu bildirib.

