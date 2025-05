Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloqer Hüseyn Həsənov axtarışa verilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hüseyn vergi borcunun olmadığını deyib:

“Bəli, yüksək səslənir - “qiyabi həbs”, amma əslində hər şey o qədər də dramatik deyil. Keçən il bütün vergi məsələləri bağlanmışdı”.

O əlavə edib ki, artıq vəkilləri məsələ ilə bağlı işləyirlər.

