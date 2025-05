Maşınına od vuran hərbçi danışdı - VİDEO

Bəzi sosial şəbəkələrdə bir şəxsin avtomobilinə benzin tökərək od vurub yandırdığına dair görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, həmin şəxs bu addımı avtomobillə bağlı yaranmış borc səbəbindən atıb.

Maşını yandıran şəxs - Murad Əfəndiyev hadisənin təfərrüatı barədə Baku TV-yə danışıb.

"Maşını bacanağımdan almışdım. Texniki baxışdan keçməsi üçün etibarnamə sahibi şəxsən özü gəlməli idi, amma gəlmədi. Dəfələrlə zəng etdim, cavab vermədi. Nəticədə, ard-arda cərimələr gəldi və məbləğ 800 manata çatdı. Həmin şəxs gəlib dedi ki, maşını ver, satıram. Dedim ki, mənim çörəyim bu avtomobildən çıxır, necə yəni satırsan? Buna görə də, əsəbiləşib maşını yandırdım", - M.Əfəndiyev deyib.

Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib ki, bir nəfərin avtomobil yandırması barədə sosial mediada paylaşılan görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb:

"Hadisənin mayın 11-də Xəzər rayonu ərazisində baş verdiyi məlum olub. Araşdırmalarla onun bir il əvvəl aldığı "Fiat Doblo" markalı avtomobilin sahibinə borclu qaldığı 1000 manatı qaytara bilmədiyinə görə nəqliyyat vasitəsini qəsdən yandırması müəyyən edilib. Faktla bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir".

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.