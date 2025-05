Çadın Zakuma Milli Parkında yüngülmotorlu təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Journal du Tchad" portalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, insident kərgədanların peyk yaxalıqları vasitəsilə izlənilməsi zamanı baş verib. Təyyarə manevr edərkən qəzaya uğrayıb.

Təyyarədə iki nəfər olub, hər ikisi ölüb. Onlardan biri Cənubi Afrikadan olan pilot, digəri isə qoruğun əməkdaşı olub.

