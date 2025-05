ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ər-Riyadda Suriyanın keçid dövrü lideri Əhməd əş-Şaara ilə görüşü barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp Suriya Prezidentinin gənc, cəlbedici və çox güclü keçmişə malik bir şəxs olduğunu ifadə edib. ABŞ Prezidentinin fikrincə, əş-Şaaranın vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq üçün real şansı var.

O, regiondakı ölkələrlə münasibətlərinin İsrail üçün faydalı olduğunu vurğulayıb.

