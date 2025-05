Mədəniyyət Nazirliyinə məxsus "Mozalan Studiyası" MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Rəşad Cəfərovdur.

O, studiyanın rəhbərliyində Əli-Səttar Quliyevi əvəz edib.

Xatırladaq ki, "Mozalan Studiyası" kommersiya qurumu kimi 2015-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır. Şirkət süjetlər, sənədli və bədii filmlər istehsal edir.

