Müğənni Dəniz Əsədova həbs edilib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayon Məhkəməsi bu barədə hökm çıxarıb.

Vəkil Asim Abbasovun xüsusi ittiham qaydasında şikayəti əsasında Dəniz Əsədova 7 ay azadlıqdan məhrum edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.