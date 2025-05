Elnur Vaqif oğlu Çıraqov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin (STM) İdarə Heyətinin üzvü təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Elnur Çıraqov STM-in idarə heyətinin üzvü təyin olunub.

