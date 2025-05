Bu mallara dair təhlükəsizlik tələbləri təsdiqlənəcək

"Uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş malların təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament” üzrə layihə ictimai müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az bu barədə Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ictimai müzakirə bitdikdən sonra layihə təsdiq edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, “Uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş malların təhlükəsizliyinə dair milli texniki reqlament” “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun7-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində uşaqların və yetkinlik yaşına çatmayanlarin həyat və sağlamlığının qorunması, habelə istehlakçıları çaşdıran halların qarşısının alınması məqsədi ilə kimyəvi, bioloji, mexaniki və termik təhlükəsizlik baxımından uşaq və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş mallara dair məcburi tələbləri müəyyən edir.

