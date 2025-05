Yevlaxda ağır qəza - Xəsarət alan var

Yevlaxda "Niva" markalı minik maşını ilə avtobus toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakı–Qazax magistral yolunun Yevlax rayon Duzdağ qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

1974-cü il təvəllüdlü Söhrab Süleymanovun idarə etdiyi "Niva" markalı minik maşını, 1985-ci il təvəllüdlü Ramin Qarayevin idarə etdiyi avtobusla toqquşub. Hadisə nəticəsində minik maşınında olan sərnişin, 1977-cı il təvəllüdlü Yeganə Süleymanova xəsarət alaraq Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

