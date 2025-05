Türkiyəli rejissor və ssenarist Əli Özgentürk 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qardaşı sosial mediada məlumat yayıb.

O, "Hazal”, “At”, "Selvi boylum, al yazmalım", "Balalayka" və “Su da yanar” filmləriylə tanınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.