Naxçıvanda vəzifəli şəxs işindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Tibb Müəssisələrinin İdarəetmə Birliyinin (TMİB) icraçı direktoru Vüsal Ələkbər oğlu Məmmədov işdən çıxarılıb.

Qərar TMİB-nin Müşahidə Şurası tərəfindən 15 may 2025-ci il tarixində imzalanıb.

