6 il bundan əvvəl yanan ''Diqlas'' ticarət mərkəzinin ərazisində yeni ticarət mərkəzi tikiləcək.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, özünü iş icraçısı kimi təqdim edən şəxs bildirib ki, hazırda sənəd işləri hazırlanır və yeni mərkəzin tikilməsi üzərində iş gedir.

Ətraflı süjetdə:

