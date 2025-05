Azərbaycanda ən yüksək maaşı onlar alır - MƏBLƏĞ

2025-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10 faiz artaraq 1083,8 manat təşkil edib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 4171,8 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 1025,7 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 1053,1 manat, özəl müəssisələrdə isə 1115,6 manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2025-cü ilin I rübündə orta aylıq nominal əməkhaqqının ən yüksək olduğu sahə mədənçıxarma sənayesi, ən aşağı olduğu sahə isə kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq olub.

Hesabat dövründə mədənçıxarma sənayesində muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 3961.2 manat olub. Bu göstərici dövlət sektorunda 2445.5 manata, özəl sektorda isə 4755.8 manata bərabər olub.

Maliyyə və sığorta sahəsində muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 2630 manat olub. Bu sektorda dövlət sektorunda çalışanların maaşları 3338.8 manat, özəl sektorda isə 2473.8 manat olub.

Bu dövrdə informasiya və rabitə sahəsində muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1961.5 manat olub. Anoloji sahədə çalışan dövlət işçilərinin orta əməkhaqqları 1632.4 manat, qeyri-dövlət işçilərinin orta əməkhaqqları isə , 2209.2 manat olub.

Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq sahələrində çalışan şəxslərin orta aylıq nominal əməkhaqqıları 674.6 manat olub. Bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin orta əməkhaqqları müvafiq olaraq 777.6 manat və 647.4 manat təşkil edib.

Digər sahələrdə fəaliyyət göstərən işçilərin 2025-ci ilin I rübündə orta aylıq əməkhaqqı aşağıdakı cədvəldə qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.