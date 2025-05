Azərbaycanda istiliyin verilməsi vaxtı dəyişdiriləcək

“İstiliyin verilməsinın vaxtının dəyişdirilməsi ilə bağlı İşçi Qrup yaradılıb”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında “İstilik təchizatı haqqında” yeni qanun layihəsinin müzakirəsində “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev deyib.

O bildirib ki, dağ, dağətəyi və aran rayonlarında istiliyin verilməsi müddətləri tənzimlənəcək: “Artıq daxil olan müraciətlər İşçi Qrupda araşdırılır”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda payız-qış mövsümü noyabr ayının 15-dən başlayır və növbəti ilin aprel ayının 15-nə qədər davam edir.

