İstanbulda Türkiyə-Rusiya-Ukrayna görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə iştirak etmək üçün Rusiya nümayəndə heyəti Dolmabahçe Sarayına gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.