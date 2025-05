Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Bildirilib ki, 1 aprel 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 2 min 204 nəfər və ya 0,5 faiz artaraq 471 min 265 nəfər olub.

