Prezident İlham Əliyevin rəsmi "YouTube" kanalında Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərində “Avropa Siyasi Birliyi” 6-cı Zirvə toplantısı çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin icmalına dair görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

