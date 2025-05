Overçuk Azərbaycana təşəkkür etdi

"Azərbaycanla çox zəngin gündəliyimiz var, çox sıx əlaqələr qururuq. Buraya həm sənaye istehsalının yaradılması, o cümlədən Azərbaycan ərazisində, həm qarşılıqlı investisiyalar, həm energetikada əməkdaşlıq, həm də ticarət daxildir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk "Rossiya-24" kanalında çıxış edərkən bildirib.

O qeyd edib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi də müzakirə olunacaq: "Çünki Azərbaycan bu yolda cənuba doğru vacib həlqədir".

"Azərbaycana dəmiryolu tariflərinin endirilməsinə görə çox minnətdarıq. Bu qərar Azərbaycanda artıq qəbul edilib - geri yükləmə zamanı tariflər endirilib", - Overçuk əlavə edib.

