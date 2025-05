Xəbər verdiyimiz kimi, Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən 6-cı Avropa Siyasi Birliyi Sammiti çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında görüş baş tutub.

Görüş zamanı liderlər arasında maraqlı dialoq yaşanıb. Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevi kofe içməyə dəvət edib. İlham Əliyev isə ona hazırda söhbət etdiyini, sonra yaxınlaşacağını bildirib.

