Çaylarda sululuq ardı

Avtomat hidroloji stansiyaların mayın 17-si saat 9:00-a olan məlumatına əsasən bəzi çaylarda sululuq artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometerologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgəsindən axan Zabuxçayda 12 sm, Bərgüşadçayda 4 sm, Araz çayının yuxarı axınında isə 51 sm artım qeydə alınıb.

Transsərhəd çay olan Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 33 sm artıb, su sərfi 907 m3/san olmaqla normanın 121%-ni, Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 18 sm artıb, su sərfi 369 m3/san olmaqla normanın 182%-ni təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.