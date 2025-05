Bu rayonlarda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Sabunçu rayonu ərazisində ayrı-ayrı 2 vətəndaşın yaşadıqları evlərdən naqil və təmir alətləri oğurlanıb. Nəticədə zərərçəkənlərə 2 min manata yaxın maddi ziyan vurulub.

Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Sabunçu RPİ 12-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə oğurluq əməllərini törətmiş 32 yaşlı O.Həsənzadə saxlanılıb.

Yasamal rayonunda isə bir evdən 3500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyası oğurlamış, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 51 yaşlı A.Şahverdiyeva saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

