Paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən mağazaların birindən 20 min manat oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə eyni mağazanın satıcısı oğurluqda şübhəli bilinib.

34 yaşlı satıcı K.Novruzov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

