Taksi istifadəçilərinin sayı azaldı

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda minik taksiləri ilə 25 514 min sərnişin daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 0,1% azdır.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövründə ölkədə minik taksiləri ilə 25 539,5 min sərnişin daşınıb.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda daşımaların həcmində xüsusi çəkisi ən böyük olan avtomobil nəqliyyatı ilə 582 100,8 min sərnişin daşınıb, bu da illik müqayisədə 6,6% artım deməkdir.

