"Zelenski ilə Putin görüşü mümkündür" - Kreml

Zelenski ilə Putinin görüşü iki ölkənin nümayəndə heyətləri müəyyən razılığa gələrsə, mümkündür.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

“Rusiya və Ukrayna atəşkəs üçün şərtlərin siyahılarını mübadilə etmək barədə razılığa gəliblər, iş gedir. İlk addım İstanbulda əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi, o cümlədən 1000 məhbusun 1000-ə dəyişdirilməsidir”, - Peskov vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, Moskva üçün Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında sənədlərin imzalanması zamanı əsas və əsas məsələ onu imzalayanın Ukraynadan namizədliyidir.

“Kreml Putin və Trampın telefon danışığını məqsədəuyğun hesab edib-etmədiyini bildirəcək” , - o qeyd edib.

