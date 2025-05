Faciəvi şəkildə ölən Elgünün yeni görüntüləri yayıldı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 12-də 2007-ci il təvəllüdlü Elgün İbrahimovun Gəncə şəhərində müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi faktı ilə bağlı şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanıb və intensiv ibtidai istintaq tədbirləri aparılır.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisənin bütün hallarının araşdırılması üçün zəruri ekspertizalar təyin edilib.

Bu məqamda isə sosial şəbəkələrdə Elgünə aid olduğu bildirilən görüntülər yayılıb. Görüntülərdə onun həmin gecə marketə daxil olduğu, alış-veriş etdikdən sonra obyekti tərk etdiyi öz əksini tapıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.