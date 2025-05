Bu gün Ədalət Partiyasının qurultayı keçirilib, yeni sədr seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il fevralın 17-də partiyanın vəfat edən sədri İlyas İsmayılovun yerinə Mütəllim Rəhmli seçilib.

Qurultayda partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılıb.

