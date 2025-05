Türkiyə Qara dənizdə 75 milyard kubmetrlik yeni təbii qaz ehtiyatı kəşf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğan danışıb.

Onun sözlərinə görə, “Göktepe-3”də 75 milyard kubmetr yeni təbii qaz kəşf edilib. Onun iqtisadi dəyərinin 30 milyard dollar olduğu bildirilir.

