“Avroviziya-2025” mahnı müsabiqəsinin finalı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda aşağıdakı ölkələr mübarizə aparır: Norveç, Albaniya, İsveç, İslandiya, Niderland, Polşa, San-Marino, Estoniya, Portuqaliya, Ukrayna, Litva, İsrail, Ermənistan, Danimarka, Avstriya, Lüksemburq, Finlandiya, Latviya, Malta, Yunanıstan.

Qeyd edək ki, müsabiqədə Azərbaycan “Mamagama” qrupunun “Run with U” mahnısı ilə təmsil olunub və ilk yarımfinal mərhələsində mübarizəni dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.