ABŞ-də tornado 20-dən çox insanın həyatına son qoyub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kentukki ştatında azı 14, Missuri ştatında isə daha 7 nəfər, o cümlədən 5 nəfər ştatın paytaxtı Sent-Luis ştatında ölüb.

Şəhər rəsmiləri hadisəni "tarixin ən pis fırtınalarından biri" adlandırıb və fırtına nəticəsində 5 minə yaxın binaya ziyan dəyib.

