Mərhum millət vəkili Qənirə Paşayevanın büstü hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, büstün müəllifi tanınmış heykəltəraş Elxan Zeynalovdur. O, paylaşımında bildirib ki, bu əsəri dərin hörmət və ehtiramla Qənirə Paşayevanın milli ruhuna, güclü iradəsinə və mənəvi zənginliyinə həsr edib.

Qeyd edək ki, Qənirə Paşayeva 2023-cü il sentyabrın 28-də, 48 yaşında vəfat edib və II Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

