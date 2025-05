HƏMAS hərəkatının liderlərindən biri olan Mühəmməd Sinvarın meyiti Qəzza zolağının cənubunda aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, meyit yerləşən tunellərdən birində tapılıb.

