“Space” TV-nin rəhbəri Vado Korovinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, onun anası Lyudmila Korovin vəfat edib.

Mərhum bu gün dəfn olunacaq.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.