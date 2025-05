İtaliyanın Perugia şəhərində keçirilən Kung Fu üzrə Dünya çempionatında Azərbaycan idmançısı Əminə Əliyeva parlaq çıxışı ilə light sanda döyüşü üzrə çempion olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Leyla Əliyeva instaqram hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Əminə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nəvəsidir. O, Leyla Əliyeva və Emin Ağalarovun övladıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.