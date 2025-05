Mahir het-trik etdi

Bu gün Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin də formasını geyindiyi “Nürnberq” Almaniyanın 2-ci Bundesliqasında sonuncu - 34-cü tur oyunun keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda səfərdə “Ayntraxt Braunşvayq”la qarşılaşıb.

Oyuna start heyətdə başlayan Mahir matçın ilk hissəsində het-triklə yadda qalıb.

Emreli 10-cu dəqiqədə hesabı açıb, 20-ci dəqiqədə komandasının 2-ci, 45+1-ci dəqiqədə isə 3-cü qolunu vurub. O, 20-ci dəqiqədə həm də sarı vərəqə alıb.

Görüş “Nürnberq”in 1:4 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.

