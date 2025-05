Premyer Liqada sonuncu tur - CƏDVƏL

Misli Premyer Liqasında sonuncu - XXXVI turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümün bağlanış turu 3 günü əhatə edəcək.

Açılış matçında "Səbail" və "Sumqayıt" komandaları üz-üzə gələcək.

Misli Premyer Liqası

IV dövr, XXXVI tur

23 may

19:30. “Səbail” – “Sumqayıt”

“ASCO Arena”

24 may

17:00. “Şamaxı” – “Qarabağ”

Şamaxı şəhər stadionu

19:30. “Sabah” – “Neftçi”

“Bank Respublika Arena”

25 may

17:00. “Turan Tovuz” – “Kəpəz”

Tovuz şəhər stadionu

19:30. “Araz-Naxçıvan” – “Zirə”

“Liv Bona Dea Arena”.

