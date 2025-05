"Qalatasaray" futbol komandası 25-ci dəfə Türkiyə çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "sarı-qırmızılar"ın Superliqanın 36-cı turunun oyununda "Kayserispor"u məğlub etməsi (3:0) sayəsində rəsmiləşib.

