Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski amerikalı həmkarına yeni təkliflərin yer aldığı məktub göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin Ofisi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, məktubda müdafiə-sənaye və ticarət sahələrində əməkdaşlıq yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.