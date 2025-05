Moskva “Dinamo”sunun və SSRİ yığmasının sabiq qolkiperi Lev Yaşin futbol tarixinin ən yaxşı qapıçısı seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, İFFHS tərəfindən hazırlanmış siyahıda öz əksini tapıb.

Siyahıda futbol tarixinin ən yaxşı 10 qapıçısının adı yerləşdirilib:

