İtaliya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Il Messaggero” və “Defense Express” nəşrləri məlumat yayıb.

Yardımın M113 tipli tırtıllı zirehli transportyorların İtaliya versiyası olan “VCC-2 Camilino”nu əhatə edəcəyi gözlənilir.

