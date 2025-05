ABŞ-nin keçmiş prezidenti Co Baydenə prostat xərçəngi diaqnozu qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın keçmiş prezidentinin ofisi məlumat yayıb.

Tibbi müayinə zamanı həkim sümüyə metastaz olan prostat xərçəngi aşkar edib.

