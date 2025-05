Bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 17 500-dən çox şəxsə proaktiv qaydada yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların 54,86%-ni kişilər, 45,14%-ni isə qadınlar təşkil edib.

