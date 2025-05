Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov mayın 21-də Ermənistana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

Mayın 21-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistan və Rusiya XİN rəhbərlərinin birgə mətbuat konfransı keçiriləcək.

